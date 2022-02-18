В ООН предупреждают, что Россия планирует напасть на Украину в ближайшие дни

Блинкен выступил в ООН на заседании совета из 15 членов по Минским соглашениям, целью которых является положить конец 8-летнему конфликту между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен изложил в четверг в Совете Безопасности ООН, как, по мнению Вашингтона, Россия может попытаться вторгнуться на Украину, предупредив, что Москва готовится напасть на своего соседа в «ближайшие дни».

Блинкен, как и другие официальные лица США в течение последних двух недель, обвинил Россию в том, что она планирует создать предлог для нападения на Украину, которое может включать «фальшивую, даже настоящую атаку с использованием химического оружия», и сказал: «Россия может описать это событие как этническую чистку или геноцид».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал заявление Блинкена «прискорбным» и «опасным» шагом, который еще больше нагнетает напряженность. Он сказал, что российские войска остаются на российской территории, а некоторые подразделения уже возвращаются на свои базы после учений.

Блинкен призвал Москву «без каких-либо оговорок, двусмысленностей или отклонений» заявить, что она не будет вторгаться в Украину.

«Заявите об этом четко. Четко заявите об этом всему миру, а затем продемонстрируйте это, отправив свои войска, свои танки, самолеты обратно в казармы и ангары и отправив своих дипломатов за стол переговоров», — сказал Блинкен.

Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик.В Украине сообщили, что утром российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека.

Кроме того, Россия вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.

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