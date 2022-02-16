Блинкен оценил визит Бенетта в Бахрейн

Госсекретарь США Блинкен назвал визит премьер-министра Беннета в Бахрейн на этой неделе еще одним важным шагом на пути к лучшему будущему для Ближнего Востока.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник приветствовал исторический визит премьер-министра Нафтали Беннета в Бахрейн.

«Визит премьер-министра Беннета в Бахрейн на этой неделе — это еще один важный шаг в сторону лучшего будущего для Ближнего Востока. Мы приветствуем этот знаменательный визит и надеемся на совместное построение новых партнерских отношений», — написал в своем Twitter Блинкен.

Беннет и сопровождающие его лица приземлились в Израиле во вторник вечером после исторического визита. Во вторник Беннетт встретился с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом аль-Халифа в его дворце.

«Я очень рад приветствовать вас в Королевстве Бахрейн и счастлив, что вы приехали сюда. Мне не терпится увидеть все те восхитительные вещи, которые мы сумеем сделать вместе как отдельные личности и как народы», — отметил премьер-министр Бахрейна.

Беннетт заявил: «Это был радушный и щедрый прием, и мы преисполнены уникальным гостеприимством, которое продемонстрировал ваш народ и вы сами. Я рассматриваю это как огромную возможность. Это первый в истории Израиля официальный визит премьер-министра страны в Бахрейн. Я прибыл из Израиля с духом сотрудничества, доброй воли и противоборства взаимным угрозам и вызовам».

Как ранее писал Курсор, Беннет встретился с королем Бахрейна Аль Халифой в его дворце.

Курсор ранее писал, что Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном.

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