В ПА заявляют, что «вопрос заключенных» всегда обсуждается на встречах с израильскими чиновниками

Пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что официальные лица ПА всегда обсуждают «проблему заключенных» со своими израильскими коллегами.

Представители Палестинской автономии заявляют, что они постоянно просят Израиль освободить заключенных, отвечая на сообщения СМИ о том, что президент ПА Махмуд Аббас попросил Израиль освободить 25 палестинцев, находящихся в израильской тюрьме.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Вопрос о заключенных — это постоянное требование во всех диалогах и на всех уровнях», — говорит советник Аббаса Хуссейн аль-Шейх.

СМИ сообщили ранее сегодня, что Аббас попросил министра обороны Бенни Ганца освободить около 25 палестинских заключенных, отбывающих длительные сроки в израильских тюрьмах.

По сообщениям, Аббас сказал Ганцу во время встречи в прошлом месяце, что такой шаг укрепит его против соперников из ХАМАС.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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