В партии МЕРЕЦ раскритиковали Яира Голана

Партия МЕРЕЦ выступила против действий Яира Голана, совершенных в прошлом: «Человек, использовавший палестинцев в качестве живого щита, не имеет права быть нашим лидером».

Представители партии МЕРЕЦ раскритиковали Яира Голана, который объявил о своем намерении баллотироваться в лидеры партии: Источник в Мерец сказал сегодня (в воскресенье) в интервью Israel Today: «Мы не должны быть ведомыми. »

В 2007 году, после завершения срока его пребывания на посту командующего дивизией Иудеи и Самарии, против Голана были выдвинуты обвинения в том, что он разрешил подчиненным ему силам использовать «процедуру соседа».

В рамках этой процедуры солдаты ЦАХАЛа требуют, чтобы родственник или сосед разыскиваемого лица постучал в дверь и попросил террориста сдаться. Логика процедуры заключается в том, что террорист вряд ли будет стрелять в своих знакомых или членов семьи.

Впоследствии эта процедура была запрещена к применению Высоким судом, но Голан разрешил своим солдатам продолжать ее использовать.

Источник, близкий к Голану, сообщил Israel Today: «Как и ожидалось, активисты МЕРЕЦ испугались и попытались делегитимизировать Яира. МЕРЕЦ ведет себя хуже, чем ШАС — небольшая группа неудачливых активистов, живущих за счет партийных денег только для того, чтобы не дать новым кандидатам освежить ряды и пустить новую кровь в левые ряды. И все это для того, чтобы генеральный секретарь продолжал занимать свою должность».

Предварительные выборы лидера партии МЕРЕЦ пройдут 23 августа, и пока Голан является единственным кандидатом, объявившим, что он будет участвовать в них.

Курсор ранее писал, что завтра в Аводе пройдут внутренние выборы. 36 тысяч имеющих право голоса избирателей могут проголосовать на праймериз за Лейбористскую партию в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет. «Сила Аводы состоит на фундаменте внутрипартийной демократии», — заявил гендиректор партии.