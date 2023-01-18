В рф готовят новую волну мобилизации, которая коснется москвы

Отлавливать мужчин для службы в войсках рф теперь будут и на улицах столицы.

Главное управление украинской разведки сообщило, что в россии* готовятся к новой волне мобилизации. И она уже не будет проходить в основном в отдаленных регионах. Под прицелом военкоматов окажутся жители москвы.

Об этом пишет сайт ГУР МОУ.

По данным разведки, наибольший интерес военкоматов вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

В ведомстве утверждают, что новая волна мобилизации в рф будет характеризоваться повышенным вниманием к населению так называемых «центральных регионов». Уже сейчас в москве на предприятия прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения «агитационных мероприятий» среди работников. Такие встречи с сотрудниками сопровождаются моральным давлением и, иногда, запугиванием людей.

Помимо этого, в рф усиливают агитационную работу в отношении мигрантов из бывших республик СССР. В частности, мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти по поводу получения гражданства рф, предлагают подписать контракт на прохождение военной службы и тогда они получат гражданство автоматически.

Кроме того, по данным ГУР, в россии давят на владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей, заставляя их делать «добровольные» пожертвования для армии.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!