В рф рассказали, будет ли нанесен ядерный удар по Украине

Ранее глава рф владимир путин* заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД россии александр трофимов* на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Мы допускаем ядерный ответ только в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения или агрессию с применением обычного оружия, когда под угрозой само существование государства. Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине», — подчеркнул дипломат.

По его словам, россия «строго» выполняет свои обязательства по Будапештскому меморандуму, в том числе в последние месяцы.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!