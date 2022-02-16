В РФ заявили о 60 тысячах военных США в Европе

Заместитель секретаря Совета безопасности России заявил, что в регионе сформирована значительная концентрация вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч солдат, 200 танков и около 150 боевых самолетов.

Соединенные Штаты создали в Европе группировку из 60 000 военнослужащих, 200 танков и 150 боевых самолетов. Такие цифры озвучил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Их главная цель в Европе — создать постоянную угрозу для нашей страны. С этой целью в регионе сформирована значительная концентрация вооруженных сил США, насчитывающая более 60 000 солдат, 200 танков и около 150 боевых самолетов», — сказал Попов.

По его словам, за последние семь лет количество сухопутных войск США в Европе увеличилось на 30 процентов, а количество бронетехники — в четыре раза.

«С 2014 года Пентагон реализует программу сдерживания антироссийской агрессии в Европе, на которую ежегодно тратится 4-5 миллиардов долларов из военного бюджета США», — добавил Попов.

Курсор ранее писал, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

Кроме того, Россия начала военно-морские учения в Баренцевом море. Учения между Россией и Норвегией являются частью более масштабных учений, которые вызвали опасения, что Москва может вторгнуться в Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.