В рядах армии рф отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем

В рядах российских оккупантов отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
По их данным, военные рф* понимают неэффективность своих действий против сил обороны Украины. Более того, россияне уже не скрывают, что боятся бойцов ВСУ и предпочитают избегать прямого боя.
В Генштабе отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким. В рядах оккупантов отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.Солдаты рф жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции, а также неэффективность своего командования.
Отметим также, что аналитики Института изучения войны ранее говорили уже о том, что россияне сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно «охотятся» на коллаборантов и оккупантов. А это еще больше подрывает их моральный дух.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!