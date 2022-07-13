В рядах армии рф отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем

Морально-психологическое состояние личного состава армии рф остается крайне низким. Солдаты даже не скрывают, что не хотят воевать и всячески пытаются избежать встречи с ВСУ.

В рядах российских оккупантов отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

По их данным, военные рф* понимают неэффективность своих действий против сил обороны Украины. Более того, россияне уже не скрывают, что боятся бойцов ВСУ и предпочитают избегать прямого боя.

В Генштабе отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким. В рядах оккупантов отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.Солдаты рф жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции, а также неэффективность своего командования.

Отметим также, что аналитики Института изучения войны ранее говорили уже о том, что россияне сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно «охотятся» на коллаборантов и оккупантов. А это еще больше подрывает их моральный дух.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.