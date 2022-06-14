В СМИ появилась информация о дате возможной поездки Макрона в Украину

Президент Франции согласно сообщению посла государства посетит Украину уже в эту среду — Макрон прибудет в Киев после своего визита в Молдову.

Визит Макрона запланирован на среду, 15 июня. Об этом сообщил первый советник посла Франции в Украине Бруно Кассанель, передают украинские СМИ.

По словам дипломата, Макрон планирует посетить Украину после визита в Молдову. Визит «не подтвержден на 100%», но запланирован», добавил он. Это будет первый визит французского президента в Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее в понедельник, 13 июня, Елисейский дворец сообщил, что у Макрона нет четких планов поездки в Украину.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!