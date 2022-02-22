В Совете Безопасности ООН обвинили Россию в том, что она поставила мир на грань войны

Посол США предупреждает, что последствия действий Путина будут «ужасными». Посол России в ООН заявил, что Москва по-прежнему «открыта для дипломатического решения».

Соединенные Штаты и их союзники осудили Россию на чрезвычайном заседании Совета Безопасности, назвав признание Владимиром Путиным районов Украины, контролируемых боевиками, и его приказ о вводе войск грубым нарушением международного права и «предлогом для войны».

Выступая на заседании, посол США Линда Томас-Гринфилд презрительно отозвалась об утверждении Путина, что российские войска возьмут на себя роль миротворцев в Донецкой и Луганской областях.

«Он называет их миротворцами. Это чепуха. Мы знаем, кто они на самом деле», — сказала Томас-Гринфилд.

Посол Украины Сергей Кислица настаивал на том, что границы его страны остаются «неизменными», несмотря на действия России.

Москва по-прежнему «открыта для дипломатического решения», сказал посол России в ООН Василий Небензя.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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