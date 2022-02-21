СМИ выяснили, почему в США уверены, что Россия готова напасть на Украину

Около 35 из 50 известных дивизионов ПВО РФ развернуты против Украины. Кроме того, по оценкам США, около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

В американской разведке сообщили, что Россия сосредоточила вокруг границ с Украиной 75 процентов всех своих боевых единиц.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Как рассказал журналистам осведомитель, в пределах 60 километров от границ Украины находятся примерно 120 из 160 батальонных тактических групп Российской Федерации. Он также заявил, что вместе с оппортунистами на Донбассе группировка может достигать 190 тысяч человек.

Ранее Курсор сообщал, что в Великобритании рассказали, как Россия планирует уничтожить Украину. Британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) опубликовал отчет под названием «The Plot to Destroy Ukraine». В нем ученые изложи сценарии, по которым может пойти Россия для того, чтобы уничтожить Украину.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что США предупредили ООН о «расстрельных» списках России на случай вторжения в Украину. Американские издания пишут, что США получили достоверную информацию о подготовке Россией списков украинцев, «которые должны быть убиты или отправлены в лагеря» после вторжения в Украину.

Еще напомним, что эксперт рассказал о мировых последствиях нападения России на Украину.

Аналитики рассказали, какую войну Россия ведет против Украины.

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