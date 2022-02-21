Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»

Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Президент России Владимир Путин официально признал независимость двух регионов Украины — Донецкой и Луганской областей.

Путин заявил, что «Украина не оставила выбора России» и именно поэтому он заявил, что Россия признает «ДНР» и «ЛНР». После объявления своего решения, глава РФ подписал президентский указ о признании так называемых «ДНР и ЛНР» независимыми государствами. Также российский лидер подписал с «главами» так называемых «ДЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договора о дружбе и сотрудничестве.

Украинская сторона сразу после заседания Совбеза РФ отреагировала на новости о возможном российском признании «ЛДНР». В частности, МИД заявил, что это будет означать выход Москвы из минских соглашений.

В Офисе президента Украины заявили, что признание осложнит ситуацию с безопасностью в Европе. А Верховная рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом к непризнанию российского решения.

Интересно, что президент РФ заявил, что «Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы решать проблемы политико-дипломатическими методами, за столом переговоров».

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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