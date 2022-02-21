Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин официально признал независимость двух регионов Украины — Донецкой и Луганской областей.
Путин заявил, что «Украина не оставила выбора России» и именно поэтому он заявил, что Россия признает «ДНР» и «ЛНР». После объявления своего решения, глава РФ подписал президентский указ о признании так называемых «ДНР и ЛНР» независимыми государствами. Также российский лидер подписал с «главами» так называемых «ДЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договора о дружбе и сотрудничестве.
Украинская сторона сразу после заседания Совбеза РФ отреагировала на новости о возможном российском признании «ЛДНР». В частности, МИД заявил, что это будет означать выход Москвы из минских соглашений.
В Офисе президента Украины заявили, что признание осложнит ситуацию с безопасностью в Европе. А Верховная рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом к непризнанию российского решения.
Интересно, что президент РФ заявил, что «Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы решать проблемы политико-дипломатическими методами, за столом переговоров».
Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.
Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.
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