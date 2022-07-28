В США объяснили, почему война между Украиной и рф может затянуться на годы

Война рф* против Украины может стать замороженной, однако однозначных прогнозов насчет сроков ее окончания пока нет. Тактика замораживать конфликты и растягивать их на года присуща кремлю, важно, что Украина этого не допустила.
Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит интервью Радио Свобода.
Россия могла бы остановить войну «завтра, если бы захотела», считает она. Однако этого не происходит, поэтому США и НАТО пытаются давить на москву всеми возможными способами.
Россия рано или поздно поймет, что так называемая спецоперация — это стратегический провал по многим пунктам. При этом Смит говорит, что невозможно спрогнозировать когда это произойдет.
По ее словам, замороженный военный конфликт является «одной из возможностей» для россии сохранить лицо. И власти попытаются ею воспользоваться.
Она также отметила, что международное сообщество будет «пресекать любые попытки» незаконной аннексии украинской территории.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!