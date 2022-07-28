В США объяснили, почему война между Украиной и рф может затянуться на годы

Военный конфликт между Киевом и москвой может стать замороженным, поскольку россия часто прибегает к такой методике. Украинские власти должны сделать все, чтобы не допустить этого.

Война рф* против Украины может стать замороженной, однако однозначных прогнозов насчет сроков ее окончания пока нет. Тактика замораживать конфликты и растягивать их на года присуща кремлю, важно, что Украина этого не допустила.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит интервью Радио Свобода.

Россия могла бы остановить войну «завтра, если бы захотела», считает она. Однако этого не происходит, поэтому США и НАТО пытаются давить на москву всеми возможными способами.

Россия рано или поздно поймет, что так называемая спецоперация — это стратегический провал по многим пунктам. При этом Смит говорит, что невозможно спрогнозировать когда это произойдет.

По ее словам, замороженный военный конфликт является «одной из возможностей» для россии сохранить лицо. И власти попытаются ею воспользоваться.

Она также отметила, что международное сообщество будет «пресекать любые попытки» незаконной аннексии украинской территории.

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