В США заявили, что ответят на любые атаки со стороны Ирана

В США выступили с заявлением после вчерашнего введения санкций против десятков американцев.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выступил с резким осуждением Ирана.

Об этом пишет Times Of Israel.

Салливан осудил попытку Ирана ввести санкции против десятков американцев, «в то время как иранские марионеточные ополченцы продолжают нападать на американские войска на Ближнем Востоке, а иранские чиновники угрожают провести террористические операции внутри США и в других местах по всему миру».

«Не заблуждайтесь: Соединенные Штаты Америки будут защищать и отстаивать своих граждан», — добавляет Салливан. «Это касается и тех, кто служит Соединенным Штатам сейчас, и тех, кто служил раньше. Как у американцев, у нас есть разногласия по вопросам политики. У нас есть разногласия по поводу политики в отношении Ирана. Но мы едины в нашей решимости противостоять угрозам и провокациям. Мы едины в защите нашего народа».

Салливан отмечает, что США будут «работать с нашими союзниками и партнерами для сдерживания и реагирования на любые атаки со стороны Ирана. Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая любого из 52 человек, названных вчера, он столкнется с серьезными последствиями».

Салливан посетил Израиль в конце декабря и встретился с высокопоставленными израильскими чиновниками, включая премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бенни Ганца.

Ранее Курсор сообщал, что министр иностранных дел Ирака призывает к прямым переговорам между Ираном и США по ядерной сделке. Иран отказался напрямую разговаривать с американскими официальными лицами в ходе раундов переговоров, поскольку США вышли из соглашения.

Еще напомним, что истребители могут дать Ирану возможность доставки ядерного оружия. Воздушные методы могут по-прежнему привлекать Иран, поскольку даже истребитель может нести сравнительно небольшое, но мощное тактическое ядерное оружие.

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