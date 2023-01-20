В Украине высмеяли путина и лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в москве

15:00, Сегодня
Политика, Мировые новости
владимир путин фото
Фото: depositphotos.com

Рф собиралась взять Киев за три дня, а теперь всерьез опасается за безопасность своей столицы.

В Офисе президента Украины высмеяли руководство рф из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в москве. Кремль упрекнули нарушением международного права.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он прокомментировал информацию о размещении установок ПВО «Панцирь-С1» на крышах административных зданий с присущим ему юмором. «Не хочет ли лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?» — отметил Подоляк.

При этом он призвал российского диктатора владимира путина и его спикера дмитрия пескова объяснить концепцию так называемой «трехдневной спецоперации» и доказать, что «все идет по плану».

Курсор ранее писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

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