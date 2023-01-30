В Украине заявили, что не знают, кто атаковал военные объекты Ирана, но намекнули почему

В Министерстве иностранных дел Украины не знают о причинах взрывов в Иране, но напомнили о последствиях поддержки агрессии россии*.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке

Он напомнил, что Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с россией. Он напомнил персидскую народную мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь.

При этом Николенко заверил, что Украина не владеет никакой информацией об атаках на Иран.

В министерстве обороны Ирана заявили об атаке беспилотников на оборонный завод в городе Исфаган в центральной части страны вечером 28 января. В иранском ведомстве утверждают, что атака была неудачной — один из беспилотников был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонные ловушки и взорвались. Тем не менее видеокадры масштабных взрывов и пожаров распространились по всем соцсетям.

Ранее «Курсор» сообщал, что Силы безопасности Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности из-за опасений касаемо массированных атак беспилотниками со стороны Ирана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!