В Вене возобновились ядерные переговоры между Ираном и западными странами

Представители Великобритании, Франции и Германии заявили, что хотя переговоры возобновлены, время для заключения ядерного соглашения истекает.

Дипломаты из Ирана и мировых держав вновь собрались в Вене в поисках соглашения, возрождающего ядерное соглашение Тегерана от 2015 года, причем давление нарастает, требуя скорейших результатов.

Об этом пишет Times of Israel.

Переговорщики из Ирана и остальных участников соглашения — Великобритании, Франции, Германии, России и Китая — вернулись к работе после перерыва.

Соединенные Штаты косвенно участвуют в переговорах, поскольку они вышли из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Президент США Джо Байден дал понять, что хочет вновь присоединиться к соглашению.

Официальные лица говорят, что переговоры достигают своей заключительной стадии, хотя неясно, сколько времени это может занять.

Три западноевропейских участника уже давно предупреждают, что время для успешного завершения переговоров истекает.

В Пекине официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что переговоры «в настоящее время находятся на решающем этапе» и что все участники «должны усилить чувство срочности».

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что имеет право продолжать ядерные исследования и разработки. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани заявил в субботу, что Иран имеет право продолжать ядерные исследования и разработки, которые не могут быть ограничены никаким соглашением.

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