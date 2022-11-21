В ВСУ рассказали, сколько российских солдат уже ликвидировали в Украине

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 21 ноября ликвидировали около 84 тысячи 600 солдат рф, при этом только за прошлые сутки – 390 человек.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также защитники Украины уничтожили 2 892 вражеских танка (+6 единиц), боевых бронированных машин – 5 822 (+5), артиллерийских систем – 1 870 (+2), РСЗО – 393 (+0), средств ПВО – 209 (+0), самолетов – 278 (+0), вертолетов – 261 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0), крылатых ракет – 480 (+0), кораблей/катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 378 (+7), специальной техники – 161 (+0).

Данные уточняются. Стоит добавить, что статистика отражает только официально подтвержденные факты, реальное число убитых солдат и уничтоженной техники куда выше, так как на части территорий невозможно собрать данные.

Как сообщал Курсор, Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!