«Вел себя как свинья-каннибал»: в правящей коалиции жестко раскритиковали Яира Лапида

Официальные лица правящей коалиции премьер-министра Яира Лапида раскритиковали его за предвыборную кампанию, поскольку экзит-поллы и предварительные результаты показывают, что праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу получил большинство мест в Кнессете.

«Лапид действовал опрометчиво, не управлял блоком, не заботился об арабах, не заботился о соглашениях о профиците», — процитировали неназванных чиновников новости 12 канала. Об этом пишет Times Of Israel.

«[Он] вел себя как свинья-людоед, которая пришла уничтожить [другие партии], чтобы стать крупнейшей партией, и вот результат», — сказали чиновники о Лапиде.

Согласно экзитполам, Авода в блоке Лапида, как ожидается, получит от 5 до 6 мест, в то время как МЕРЕЦ получит 4-5 мест, что близко к минимуму в 3,25 процента голосов, необходимому для прохода в Кнессет.

Предполагается, что исламистская партия Раам, также входящая в коалицию, получит 4 места.

По данным экзитполов, оппозиционная арабская партия Балад колеблется чуть ниже избирательного порога. Если она прорвется в Кнессет, она оторвется от других партий на четыре места и, предположительно, может оставить как блок Нетаньяху, так и уходящий коалиционный блок без большинства. Однако социолог 12 канала заявил, что МЕРЕЦ опасно близок к порогу и может опуститься ниже него.

Партия Лапида Еш Атид тем временем получит 22-24 места согласно экзитполам, став второй по величине партией после партии Нетаниягу Ликуд, которая, по прогнозам, займет 30-31 место.

Во время кампании Лапид в основном побуждал избирателей поддерживать его партию Еш Атид, а не более мелкие фракции в его коалиции. Лейбористы отказались от просьб МЕРЕЦ согласиться на слияние, что поставило обе партии под угрозу не попасть в Кнессет.

Объединенный арабский список, не связанный ни с одним из блоков, перед выборами распался на Хадаш-Тааль и Балад, ослабив голоса арабов и дав преимущество Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что ЦИК обнародовал данные после подсчета 44,4% голосов.