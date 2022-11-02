ЦИК обнародовал данные после подсчета 44,4% голосов

ЦИК подсчитал 2 147 301 голос избирателей, проголосовавших на выборах, что составляет 44,6% от общего числа.
Текущий подсчет не отражает общего числа голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и проценты, отведенные каждой партии, вероятно, изменятся по мере продолжения подсчета.
Согласно последним данным ЦИК,
- Ликуд — 23,2% голосов
- Еш Атид — 17,6% голосов
- Религиозный сионизм — 11,1% голосов
- Лагерь государственников — 9,1% голосов
- ШАС — 8,6% голосов
- Яадут а-Тора — 6,8% голосов
- Исраэль Бейтену/НДИ — 4,2% голосов
- ХАДАШ-ТААЛ — 3,9% голосов
- Авода – 3,7% голосов
Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:
- МЕРЕЦ – 3,24%
- Балад – 3,1%
- РААМ – 2,9%
За пределами Кнессета остается Айелет Шакед с партией «Еврейский дом» (1.8%).
Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан Израиля.
Ранее Курсор писал, что появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.
Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.
Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.