ЦИК обнародовал данные после подсчета 44,4% голосов

ЦИК подсчитал 2 147 301 голос избирателей, проголосовавших на выборах, что составляет 44,6% от общего числа.

Текущий подсчет не отражает общего числа голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и проценты, отведенные каждой партии, вероятно, изменятся по мере продолжения подсчета.

Согласно последним данным ЦИК,

Ликуд — 23,2% голосов

Еш Атид — 17,6% голосов

Религиозный сионизм — 11,1% голосов

Лагерь государственников — 9,1% голосов

ШАС — 8,6% голосов

Яадут а-Тора — 6,8% голосов

Исраэль Бейтену/НДИ — 4,2% голосов

ХАДАШ-ТААЛ — 3,9% голосов

Авода – 3,7% голосов

Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:

МЕРЕЦ – 3,24%

Балад – 3,1%

РААМ – 2,9%

За пределами Кнессета остается Айелет Шакед с партией «Еврейский дом» (1.8%).

Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан Израиля.

Ранее Курсор писал, что появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.