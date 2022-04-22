Великобритания и Израиль начнут «официальные переговоры» по торговому соглашению в конце этого года

Министр торговли заявил членам парламента, что он «в восторге» от «захватывающих новых положений в области цифровых технологий, данных, технологий, услуг и инноваций», изложенных в соглашении.

Правительство Великобритании намерено начать «официальные переговоры» с Израилем в конце этого года по поводу «амбициозного» соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Объявление, сделанное в четверг, последовало за прошлогодним подтверждением того, что Великобритания и Израиль подписали соглашение о торговле и партнерстве.

Министр подтвердил: «Мы завершили консультации и сейчас анализируем полученные ответы, чтобы начать официальные переговоры, наряду с другими странами, позднее в этом году».

Консервативный депутат Роберт Ларган попросил министра «пойти дальше» в вопросе заключения соглашения со стороной услуг, которые, по его словам, «составляют около 70% экономики как Великобритании, так и Израиля».

Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.