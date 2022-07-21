Верховный суд одобрил лишение гражданства Израиля террористов

БАГАЦ постановил, что действия, представляющие собой государственную измену, серьезный шпионаж или получение гражданства с правом на постоянное проживание во вражеском государстве, могут стать поводов для лишения гражданства.

Верховный суд постановил, что государство может лишить гражданства тех, кто совершает теракты и другие действия, представляющие собой злоупотребление доверием по отношению к государству Израиль.

Суд постановил, что совершение терактов, действия, представляющие собой государственную измену, серьезный шпионаж или получение гражданства с правом на постоянное проживание во вражеском государстве являются таким нарушением доверия.

В постановлении говорится, что граждане, совершившие подобные действия, могут быть лишены гражданства, даже если у них нет другого гражданства, но при этом отмечается, что министр внутренних дел будет обязан предоставить этому лицу вид на жительство.

Правые законодатели горячо приветствовали это постановление. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что ситуация, при которой граждане могут «совершать жестокие террористические акты [и] иметь израильское гражданство, нетерпима», и похвалил суд за «прекращение этого абсурда».

Курсор ранее писал, что Верховный суд одобрил снос дома палестинских террористов, убивших охранника Ариэльского университета. Судьи Йосеф Элрон, Алекс Штейн и Гила Канфей-Штейниц единогласно отклонили возражения семей террористов, которые утверждали, что они не знали и не имели отношения к инциденту.