Верховный суд одобрил снос дома палестинских террористов, убивших охранника Ариэльского университета

Судьи Йосеф Элрон, Алекс Штейн и Гила Канфей-Штейниц единогласно отклонили возражения семей террористов, которые утверждали, что они не знали и не имели отношения к инциденту.

Верховный суд в среду одобрил снос домов двух палестинских арабов, причастных к убийству Вячеслава Голева, 23-летнего охранника Ариэльского университета в конце апреля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Судьи Йосеф Элрон, Алекс Штейн и Гила Канфей-Штейниц единогласно отклонили возражения семей террористов, которые утверждали, что они не знали и не имели отношения к инциденту.

Кроме того, семьи утверждали, что разрушение двух многоэтажных зданий было несоразмерным наказанием.

Напротив, судьи, в том числе Канфей-Штейниц в одном из ее первых важных решений с момента вступления в суд, заявили, что все жители небольших многоэтажных домов были членами большой семьи.

Добавив, что в жилых домах было обнаружено оружие, связанное с нападениями, судьи заявили, что не имеет значения, не связаны ли члены семьи.

Скорее, они приняли общепринятый аргумент о том, что целью сноса является сдерживание будущих злоумышленников, а не конкретное наказание членов семьи.

Кроме того, суд отклонил утверждения о том, что нынешняя волна террора вызвана жесткой израильской тактикой, такой как снос домов.