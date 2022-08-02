Визит Лапида в тюрьму стал первым подобным визитом с 1985 года

Премьер-министр Израиля сегодня посетил тюрьму Офер в Иудее и Самарии и пообщался с солдатами, проходящими там службу. «Мы проведем расследование, мы докопаемся до истины», — заявил Лапид.

Посетив сегодня тюрьму Офер в Иудее и Самарии для заключенных, содержащихся под стражей в органах безопасности, Яир Лапид стал первым премьер-министром, посетившим израильскую тюрьму с тех пор, как это сделал Шимон Перес в 1985 году.

Он встретился с 25 солдатами срочной службы, находящимися в тюрьмах по всей стране, и выслушал их опасения по поводу утверждений о том, что женщины-солдаты были «проданы» для сексуального насилия заключенными службы безопасности в тюрьме Гильбоа.

«Мы проведем расследование, мы докопаемся до истины», — сказал Лапид во время визита, по данным его канцелярии. «Государство Израиль не останется в стороне на фоне опасений, что тюремная охранница, находящаяся на обязательной службе в Израиле, была изнасилована или подверглась сексуальным домогательствам со стороны террористов».

Курсор ранее писал, что Лапид посетил тюрьму Офер и сделал важное заявление. Премьер-министр Израиля вместе с Омером Бар-Левом и еще несколькими чиновниками посетил тюрьму Офер и заявил, что дело о сутенерах будет расследовано.

Также сообщалось, что Ганц пересмотрит призыв солдат в тюремную службу на фоне заявлений об изнасиловании. Министр обороны Бени Ганц заявил, что он пересмотрит многолетнее соглашение, позволяющее призывать солдат в Израильскую тюремную службу, после заявлений бывшей военнослужащей о том, что ее неоднократно насиловал палестинский заключенный из службы безопасности.