Власти Франции призвали своих граждан покинуть Украину

В заявлении опубликованном на веб-сайте министерства иностранных дел Франции, предлагается уехать из Украины французским гражданам, если у них нет там срочных дел.

В субботу Франция призвала своих граждан незамедлительно покинуть Харьков, Луганск и Донецк после роста напряженности в связи с наращиванием Россией военного присутствия вблизи Украины.

Совет по путешествиям, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел Франции, также предлагает французским гражданам в Украине покинуть страну, если у них нет там срочных дел.

Ранее в субботу министерство иностранных дел Германии посоветовало своим гражданам покинуть Украину.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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