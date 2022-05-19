Вопреки Нетаниягу, депутаты Ликуда хотят поддержать коалиционный законопроект о финансировании ветеранов ЦАХАЛ

Вопрос о социальном обеспечении и льготах для солдат и ветеранов ЦАХАЛа является камнем преткновения во многих слоях израильского общества, и быть замеченным в сознательном голосовании против них было слишком тяжело для многих членов фракции Ликуд.

Лидер партии Ликуд и глава оппозиции Биньямин Нетаниягу столкнулся с редким открытым протестом внутри своей партии из-за своего решения не поддерживать коалиционный законопроект о финансировании стипендий на обучение для недавно демобилизованных солдат Армии обороны Израиля.

Несмотря на идеологическую поддержку законопроекта, Нетаниягу утверждал, что важнее показать, что правительство не в состоянии принять закон, чем продвигать эту конкретную меру.

«Солдаты ЦАХАЛа — это железная стена, которая стоит между нами и нашими врагами и дает жизнь государству Израиль», — написал в среду в Твиттере депутат Йоав Галант — бывший генерал ЦАХАЛа. «Я буду продолжать возглавлять усилия по убеждению моих членов фракции Ликуд единогласно поддержать это предложение».

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.

Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Также мы писали, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.