Впервые с начала войны россия* не заявила о территориальных достижениях в Украине.

Это подтверждает оценку ISW о том, что российские войска взяли «оперативную паузу».

Эксперты отмечают, что министерство обороны россии ежедневно заявляло о территориальных достижениях с начала войны, но не сообщало ни одну новую территорию или перемещение сухопутных сил после завершения оцепления Лисичанска (3 июля).

Добавляют, что 6 июля российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наземные штурмы по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской «оперативной паузой», не предусматривающей и не требующей полного прекращения активных боевых действий.

«Это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач», – сообщают в ISW.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!