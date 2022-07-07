Все потенциальные преемники Джонсона настроены на активную поддержку Украины

Посол Украины Вадим Пристайко заявил, что все возможные преемники Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании настроены примерно так же на поддержку Украины и противостояние с россией*.

Об этом заявил посол Украины Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

Он отметил, что все возможные приемники Бориса Джонсона настроены на продолжение поддержки противостояния с россией. При этом сам Джонсон остается влиятельным политиком и большим другом Украины, поддержка с его стороны останется.

Отметим также, что в связи с объявлением Джонсоном о сложении полномочий главы Консервативной партии Президент Украины Владимир Зеленский выразил Джонсону искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков.

Курсор также писал, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

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