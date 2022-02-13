Высокопоставленный представитель ХАМАС: Израиль становится все слабее и слабее

Халед Машааль из ХАМАСа заявил, что палестинцы должны действовать, чтобы формировать свое будущее, а не ждать международных событий, ведь ЦАХАЛ больше не является «непобедимой армией».

Халед Машааль, отвечающий за внешнюю политику ХАМАС, заявил в субботу, что ошибочно ждать развития событий на международной арене, которые приведут к урегулированию палестинского вопроса, добавив, что палестинцы сами должны действовать, чтобы определить свое будущее.

Машааль отметил, что уход американцев из Афганистана и их внимание к событиям в Китае и России открывают возможность для стран региона сыграть влиятельную независимую роль таким образом, чтобы это послужило решению палестинского вопроса.

Он сказал, что Израиль больше не служит рукой США в регионе, что ЦАХАЛ потерял свой имидж непобедимой армии, что легитимность Израиля в мире ослабевает, а движение бойкота против Израиля усиливается.

По словам Машааля, цели палестинцев включают в себя соблюдение права на возвращение, освобождение заключенных, находящихся в местах лишения свободы, развитие моделей сопротивления и снятие осады с сектора Газа.

Курсор ранее писал, что ХАМАС осуждает ликвидацию трех палестинцев в Шхеме. В ХАМАСе призывают выйти на массовые похороны убитых террористов для того, чтобы «разозлить врага» и дать понять Израилю, что «сопротивление — это путь палестинцев к восстановлению прав, которые у них отняли».

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