ХАМАС осуждает ликвидацию трех палестинцев в Шхеме

В ХАМАСе призывают выйти на массовые похороны убитых террористов для того, чтобы «разозлить врага» и дать понять Израилю, что «сопротивление — это путь палестинцев к восстановлению прав, которые у них отняли».

Террористическая группировка ХАМАС призывает к массовому участию в похоронах трех палестинских подозреваемых в терроризме, убитых израильскими войсками в Шхеме во время дневной операции.

Об этом пишет Times of Israel.

«Пусть это будет марш, который разозлит врага и даст понять, что мы — праведники, и что сопротивление — это наш путь к восстановлению прав, которые у нас отняли», — говорится в заявлении ХАМАСа.

Член Объединенного списка Сами Абу Шехада также выступил против убийства подозреваемых в терроризме, назвав это «внесудебной казнью трех палестинских молодых людей».

«Это серьезное преступление, которое добавляется к ежедневным преступлениям израильской оккупации», — говорит он.

Он также осуждает израильское общество за поддержку «преступлений оккупации» и прессу за то, что она «принимает нарратив армии и постоянно повторяет его через все СМИ».

Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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