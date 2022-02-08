ХАМАС осуждает ликвидацию трех палестинцев в Шхеме

Террористическая группировка ХАМАС призывает к массовому участию в похоронах трех палестинских подозреваемых в терроризме, убитых израильскими войсками в Шхеме во время дневной операции.
Об этом пишет Times of Israel.
«Пусть это будет марш, который разозлит врага и даст понять, что мы — праведники, и что сопротивление — это наш путь к восстановлению прав, которые у нас отняли», — говорится в заявлении ХАМАСа.
Член Объединенного списка Сами Абу Шехада также выступил против убийства подозреваемых в терроризме, назвав это «внесудебной казнью трех палестинских молодых людей».
«Это серьезное преступление, которое добавляется к ежедневным преступлениям израильской оккупации», — говорит он.
Он также осуждает израильское общество за поддержку «преступлений оккупации» и прессу за то, что она «принимает нарратив армии и постоянно повторяет его через все СМИ».
Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.
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