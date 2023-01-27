За почтовым терроризмом в Испании стоят российские спецслужбы — СМИ

Кампанией по рассылке взрывчатки дипломатам и политикам в Испании руководили российские спецслужбы, подключившие к этому радикальную расистскую группировку из рф*.

Об этом информирует международная организация IFBG.

Российские власти не впервые используют силовые структуры для организации тайных спецопераций в Европе. Такими действиями кремль в очередной раз доказывает, что он не просто является спонсором терроризма, но и превратили свою страну из международной мафии в международную террористическую организацию.

Спецслужбы рф, которые стояли за рассылкой писем со взрывчаткой, вероятно, пытались застать врасплох европейских чиновников. Кроме того, они могли испробовать новый вид террора, чтобы в будущем использовать его для эскалации конфликта.

Кроме того, рассылкой «почтовых бомб» россияне пытались ретранслировать сигнал, что могут организовывать теракты в Европе и мстить странам, которые активно помогают Украине. Сейчас рф не решается широко использовать подобные методы, но это может измениться если страна-террорист потерпит большие военные неудачи в Украине.

Стоит добавить, что к рассылке «почтовых бомб» разведка рф подключила радикальную расистскую группировку «российское имперское движение». Эта группировка ультраправых имперцев-монархистов имеет сторонников по всей Европе и тренировочные центры в санкт-петербурге. Ранее Государственный департамент США признал это движение глобальной террористической организацией.

В ответ на попытки рф дестабилизировать обстановку в европейских странах, цивилизованный мир должен объединить усилия для борьбы с агрессором. Одним из действенных рычагов давления на кремль должны стать максимально жесткие санкции.

Ране «Курсор» рассказывал, что следователи из Европы и США выяснили, кто направил шесть бомб в конце ноября и начале декабря в официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, американское и украинское посольства, а также в Министерство обороны страны. В результате этих действий никто не погиб, сотрудник посольства Украины получил ранения, когда взорвался один из свертков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!