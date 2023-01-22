В NYT назвали виновников, которые рассылали письма-бомбы в европейские посольства

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В конце 2022 года посольства в Европе получали письма-бомбы от неизвестного отправителя. Однако следователи уже знают, кто это совершал

Испанские следователи определили, что стоит за странными посылками, которые распространялись по Мадриду. В этом подозревают российских агентов. Подробнее об этом информирует The New York Times. Новость дополняется…

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Автор материала: Настя Никман