Здоровье путина резко ухудшилось: врачи «откачивали» три часа — СМИ

По информации российских источников в спецслужбах владимиру путину* в ночь с пятницы на субботу якобы понадобилась медицинская помощь. Диктатору стало плохо и его пришлось буквально «откачивать».
Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал «Генерал СВР«, который якобы ведет бывший генерал службы внешней разведки рф, владеющий информацией, недоступной общественности.
По их информации, около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле путина на протяжении трех часов и после улучшения состояния президента покинули его покои.
По данным источника, из-за состояния здоровья диктатора якобы было решено на текущей неделе задействовать вместо него двойника, а для видео могут применить технологию Deepfake.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!