Здоровье путина резко ухудшилось: врачи «откачивали» три часа — СМИ

В ночь с пятницы на субботу диктатору потребовалась помощь врачей, его здоровье резко ухудшилось. И в ближайшее время его могут заменить двойниками, сообщают источники из контрразведки рф. Однако подтверждения этим сведениям нет.

По информации российских источников в спецслужбах владимиру путину* в ночь с пятницы на субботу якобы понадобилась медицинская помощь. Диктатору стало плохо и его пришлось буквально «откачивать».

Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал «Генерал СВР«, который якобы ведет бывший генерал службы внешней разведки рф, владеющий информацией, недоступной общественности.

По их информации, около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле путина на протяжении трех часов и после улучшения состояния президента покинули его покои.

По данным источника, из-за состояния здоровья диктатора якобы было решено на текущей неделе задействовать вместо него двойника, а для видео могут применить технологию Deepfake.

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