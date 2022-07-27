Зеленский: HIMARS и другое точное оружие меняют ход войны, у рф нет шансов

Украинские защитники изо дня в день эффективно поражают вражеские позиции, разрушая планы захватчиков из рф*.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский в Фейсбуке.

По его словам, украинские бойцы ежедневно поражают враждебные позиции, разрушая планы оккупантов. HIMARS и другое точное оружие меняет ход войны в пользу украинских войск.

«И хотя огневой мощи у украинской армии меньше, чем у врага, но все же наши военные бьют ловчее и точнее», — написал Президент.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Также он отметил, что ролики о мастерстве украинских артиллеристов можно посмотреть в новом выпуске Art of artillery.

Эти видео будут полезны тем, кто все еще верит в кремлевские мифы о непобедимости «второй армии мира».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.