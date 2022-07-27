Зеленский: HIMARS и другое точное оружие меняют ход войны, у рф нет шансов

Об этом написал Президент Владимир Зеленский в Фейсбуке.
По его словам, украинские бойцы ежедневно поражают враждебные позиции, разрушая планы оккупантов. HIMARS и другое точное оружие меняет ход войны в пользу украинских войск.
«И хотя огневой мощи у украинской армии меньше, чем у врага, но все же наши военные бьют ловчее и точнее», — написал Президент.
Также он отметил, что ролики о мастерстве украинских артиллеристов можно посмотреть в новом выпуске Art of artillery.
Эти видео будут полезны тем, кто все еще верит в кремлевские мифы о непобедимости «второй армии мира».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!