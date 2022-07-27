Зеленский: HIMARS и другое точное оружие меняют ход войны, у рф нет шансов

16:54, Сегодня
Политика, Новости СНГ
владимир зеленский фото
Фото: скриншот из YouTube

Украинские военные эффективно используют предоставленное партнерами вооружение для уничтожения вражеских позиций и защиты своих территорий.

Украинские защитники изо дня в день эффективно поражают вражеские позиции, разрушая планы захватчиков из рф*.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский в Фейсбуке.

По его словам, украинские бойцы ежедневно поражают враждебные позиции, разрушая планы оккупантов. HIMARS и другое точное оружие меняет ход войны в пользу украинских войск.

«И хотя огневой мощи у украинской армии меньше, чем у врага, но все же наши военные бьют ловчее и точнее», — написал Президент.

Также он отметил, что ролики о мастерстве украинских артиллеристов можно посмотреть в новом выпуске Art of artillery.

Эти видео будут полезны тем, кто все еще верит в кремлевские мифы  о непобедимости «второй армии мира».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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