Зеленский на фоне российской угрозы потребовал четкого ответа по вступлению в НАТО

Украина требует четкого ответа от стран-членов НАТО о готовности принять ее в Альянс. Особенно этот вопрос актуален на фоне растущей угрозы российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-членам НАТО с просьбой обозначить перспективы членства Украины в НАТО.

Об этом украинский лидер сказал на Мюнхенской конференции.

Президент требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс. По его словам, сейчас, на фоне российской угрозы, важно знать четко, чего ждать его стране.

«Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все не хотят нас видеть, то скажите честно. Нам нужны ответы, а не годами закрытые вопросы», — заявил он.

По его словам, Украине говорят: «двери открыты, но пока посторонним вход запрещен».

Ранее редакция Курсора сообщала, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Еще напомним, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.

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