Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину

Президент США подчеркнул, что факты свидетельствуют об окружении Украины российскими войсками от территории Беларуси, далее вдоль российско-украинской границы до Черного моря на юг. Это более 150 тысяч российских военных.

Президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин решил атаковать Украину полномасштабно. По его словам, факты говорят о том, что РФ собрала у границ Украины более 150 тысяч военных.

Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

Однако Байден заявил, что дипломатия всегда предоставляет возможность деэскалации. При этом, если Москва буде действовать по намеченному плану, она ввяжется в катастрофическую и ненужную войну.

Ранее Курсор сообщал, что в США заявляют, что Россия планирует кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения. Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия может нацелиться на видных политических оппонентов, активистов по борьбе с коррупцией, а также белорусских и российских диссидентов, живущих в Украине, если она продолжит реализацию планов вторжения в Украину.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Киеве заявили, что Россия пытается спровоцировать украинскую армию на нападение.

Еще напомним, что в Ростовскую область прибыли первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса.

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