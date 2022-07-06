Зеленский обещает россии и путину неизбежное наказание

Президент Владимир Зеленский убежден, что армия рф* не сможет победить Украину в войне и сломить дух украинцев. По его словам, россияне не могут осознать силу готовности украинцев сражаться за свои свободы и права. Потому для Украины неизбежной является победа, а для врага – наказание.

Об этом глава государства написал в Телеграме.

Лидер Украины Зеленский, за каждым словом которого следят едва ли не все новости мира, в очередной раз выразил уверенность в победе своей страны и своего народа. Он уверен, что россияне не знают, что такое борьба за свою свободу, потому что никогда не хотели за нее сражаться. По его словам, «тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других».

«Именно поэтому для нас неизбежной является победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир», – отметил Зеленский.

Президент Украины также опубликовал подборку фото о последствиях российской агрессии против Украины и борьбе украинцев с российскими захватчиками.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!