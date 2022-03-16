Зеленский перед Когрессом: россия превратила украинское небо в источник смерти

Лидер Украины призвал США помочь предотвратить смерти тысяч мирных жителей его страны. Он попросил ввести бесполетную зону, или, хотя-бы, предоставить защитные системы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США, где он повторил свою просьбу о создании бесполетной зоны, но заявил, что если это невозможно, то его стране нужны системы для предотвращения атак.

«Я с гордостью приветствую вас из Киева, города, который находится под ракетами обстрелами и авиаударами российских войск, но не сдается», — говорит он.

Зеленский сослался на отцов-основателей Соединенных Штатов и ценности, которые они передали американскому народу.

«Мы в Украине хотим того же для нашего народа», — говорит Зеленский.

Украинский президент также сослался на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, «когда на невинных людей нападали с воздуха, и вы не могли это остановить». «Наша страна переживает то же самое», — сказал он.

«Россия превратила украинское небо в источник смерти для многих людей», — заявил лиде Украины и попросил ввести бесполетную зону.

«Если это слишком много, нам нужны системы [для предотвращения атак]», — говорит он.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!