Украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники вытесняют врага и обязательно обеспечат победу своего государства. Армия рф не сможет сломить смелость украинских воинов, их дух и преданность.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Телеграме,.

«Держим позиции. Защищаем нашу землю», — написал глава государства под снимками, на которых запечатлены бойцы ВСУ во время работы. Несокрушимость украинцев и последствия прихода «русского мира» на территорию страны должен видеть весь мир, не раз говорили украинские политики.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 550 солдат рф, в их числе все чаще встречаются мобилизованные накануне граждане. В общей сложности Силы обороны Украины с 24 февраля по 29 октября ликвидировали около 70 тысяч 250 российских военных.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!