Зеленский: Потери российских войск в пять раз больше, чем у украинских

Во время полномасштабной агрессии против Украины военных рф* погибло в пять раз больше, чем украинских.

Об этом в интервью французскому изданию Ouest-France заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что ежедневно получает оценки потерь за сутки, но они не точные. Это почти 50 человек в день, сказал глава государства.

Зеленский также объяснил, почему не хочет разглашать точное количество погибших и раненых украинских военных в ходе полномасштабного военного вторжения рф. Позиция военных заключается в том, чтобы не сообщать точное количество погибших и раненых украинских военных, пока не будут получены точные данные. «Надо быть очень осторожными с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях», — добавил Президент.

Отметим, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Украина за время полномасштабного вторжения россии потеряла около 9 тысяч защитников.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!