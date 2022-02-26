Зеленский: премьер Италии заверил в поддержке решения об отключении России от SWIFT

Премьер-министр Италии Марио Драги заверил в поддержке решение об отключении Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

«Это начало новой страницы в истории наших государств — Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС», — написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, США и ЕС всерьез рассматривают вопрос об отключении России от системы SWIFT.

Ранее Франция и Кипр также поддержали отключение России от SWIFT.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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