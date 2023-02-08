Зеленский встретился с королем Великобритании: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер поздравил Чарлза с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.
«Для меня честь быть первым Президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании», – поделился Зеленский.
Чуть ранее президент Украины встретился британским премьер-министром Риши Сунаком, в беседе с которым ключевой темой стало оборонное сотрудничество. Зеленский проинформировал Сунака о ситуации на фронте и о потребностях ВСУ в вооружении и военной технике.
По его словам, украинскому народу нужно оружие от союзников, с помощью которого можно остановить наступление *рф и освободить все временно оккупированные украинские территории. Также Зеленский поблагодарил британский народ и отдельно премьер-министра Соединённого Королевства за то, что они помогают с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Помимо этого президент Украины выступил в парламенте Великобритании, где его встретили бурными овациями. Другие подробности его визита и видео ищите в нашем материале.
«Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.
Наш сайт также писал, что появился перехват разговора путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!