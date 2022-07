Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Верховного суда об отмене квоты Израиля на въезд украинских беженцев.

«Верховенство закона и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!», — написал Зеленский в Твиттере.

I commend the decision of the Supreme Court of the State of Israel, which obliges the government of