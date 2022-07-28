Зеленский рассказал, каким будет конец войны с россией

Украинцы будут сражаться за государственность и не остановятся, пока не освободят последний метр своей земли.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения по случаю Дня украинской государственности.

По его словам, для украинцев жить в неволе – это не жить, быть зависимыми – это не быть.

«Потому что несамостоятельная и несвободная Украина – это не Украина. Мы не знаем слова «рабство». Оно есть в наших словарях, но не в наших головах», — сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что украинцы готовы жить, чтобы бороться, и бороться, чтобы жить. Они не сдадутся, пока не прогонят из своего дома последнего оккупанта, пока не освободят последний метр украинской земли.

Зеленский уверен, что будет только так. “Для нас и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения. То, что для них – мишени, для нас – святыни. То, что для них неизвестные названия на карте, для нас – места, знакомые с детства», – добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы выполняют свой священный долг. Украина и рф* сражаются за разные вещи, потому и итог войны будет разным — россия потерпит крах спецоперации, а украинцы одержат победу в войне за свободу.

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