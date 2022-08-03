Зеленский рассказал, возможно ли сохранить отношения с россией после войны

На данный момент не известно, что именно должна сделать россия * , для того, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны. Кремль сам должен «придумать» такие механизмы, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность для будущего сожительства с целым миром.

Об этом сказал Владимир Зеленский, выступая перед студентами Австралии.

По его словам, каждая семья в Украине уже потеряла в этой войне очень многое. «И каждый записал это у себя внутри и не забудет то, что отдал, кого отдал, отца, ребенка, конечности на поле боя. Россия способна это вернуть? Я не уверен», — говорит он.

Поэтому, по словам президента, это россии придется придумывать что-то для украинцев и всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность для будущего сожительства с мировым сообществом.

Он отметил, что сейчас важно не забыть ни одно из российских преступлений.

По убеждению Зеленского, мир должен осознать: тот, кто хочет сохранить лицо, не стирает с лица Земли мирные города и села, не обстреливает их из систем залпового огня каждый день и каждую ночь, не стреляет по жилым домам крылатыми ракетами, не сбрасывает бомбы на родильные дома и больницы, детсады, школы и университеты, музеи, театры, храмы. Не направляет артиллерию против кладбищ и не бьет ракетами по Мемориальному комплексу жертвам Холокоста «Бабий Яр», отметил он.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя россия уже давно утратила лицо и отличается от террористов только тем, что трусливо не берет на себя ответственность.

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