Зеленский: Седьмой пакет санкций против рф будет еще более жестким

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что седьмой пакет санкций против россии* должен быть еще более жестким. Ограничительные меры коснуться российских чиновников, банков и компаний.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместной с Урсулой фон дер Ляйен встречи с прессой.

По словам украинского лидера, на сегодня шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на россию. Но война, к сожалению, еще продолжается, а значит, нужен седьмой санкционный пакет. Он должен стать еще более мощным, сказал Зеленский. Фон дер Ляйен согласилась с этой позицией.

Зеленский отметил, что ЕС должен заблокировать деятельность всех российских банков без исключения. Прежде всего это касается Газпромбанка — одного из кошельков для оплаты антиевропейской политики россии. Также нужны санкции против всех российских компаний, которые так или иначе помогают российскому государству в военной сфере или подавлении демократии, подавлению свободы слова, добавил Зеленский.

Ранее «Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

Напомним также, по данным разведки Великобритании, крупная вспышка холеры может поразить Мариуполь. Ранее в ВОЗ заявляли, что Мариуполь, который теперь контролируется российскими войсками после нескольких недель осады и тяжелых бомбардировок, был среди оккупированных территорий, где существует риск заражения холерой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!