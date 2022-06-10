Разведка Великобритании: крупная вспышка холеры может поразить Мариуполь

Ранее в ВОЗ заявляли, что Мариуполь, который теперь контролируется российскими войсками после нескольких недель осады и тяжелых бомбардировок, был среди оккупированных территорий, где существует риск заражения холерой.

Мариуполь, портовый город на Азовском море в Донецкой области Украины, захваченный россией* после самых тяжелых боев войны, находится на пороге крупной вспышки холеры, согласно последним данным британской оборонной разведки, опубликованным в пятницу.

Последний раз Украина пережила крупную вспышку холеры в 1995 году.

В прошлом месяце менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан заявила, что Мариуполь, который сейчас контролируется российскими войсками после нескольких недель осады и сильных бомбардировок, входит в число оккупированных районов, где существует риск заболевания холерой.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.

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