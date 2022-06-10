Разведка Великобритании: крупная вспышка холеры может поразить Мариуполь

Мариуполь, портовый город на Азовском море в Донецкой области Украины, захваченный россией* после самых тяжелых боев войны, находится на пороге крупной вспышки холеры, согласно последним данным британской оборонной разведки, опубликованным в пятницу.
Последний раз Украина пережила крупную вспышку холеры в 1995 году.
В прошлом месяце менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан заявила, что Мариуполь, который сейчас контролируется российскими войсками после нескольких недель осады и сильных бомбардировок, входит в число оккупированных районов, где существует риск заболевания холерой.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.
Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.
Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!