Зеленский: там, где мы теряем одного человека, россия — пять

Украина несет потери в войне против рф * . Однако там, где украинские войска теряют одного человека, российские — теряют пять.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

При этом Зеленский признал, что украинцам сейчас очень сложно. Ведь даже с учетом того, что армия рф теряет много солдат и техники, в разы больше чем украинцы, но и их в разы больше.

Зеленский добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против рф и поэтому очень важна поддержка Европы и США. По его словам, все должны понимать, что это война всего мира с конкретно рф, с их военно-политическим руководством, с их армией и их нездоровыми амбициями.

Он убежден, что война закончится победой Украины.

«Как бы важно ни было мы должны вытеснить оккупантов из нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать», — заявил Зеленский.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!