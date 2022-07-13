Зеленский: все тирании мира сейчас следят, сработает ли российская тактика террора

Это он отметил в обращении к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.
Зеленский напомнил, что ранее уже говорит о том, что россия начала эту войну, чтобы лишить украинцев свободы и независимости. Украина стала первой мишенью, но дальше россия планирует пойти в другие страны Европы и Азии, отметил он.
В то же время за время полномасштабной войны против Украины россия продемонстрировала, что ее тактика – террор, подчеркнул украинский лидер.
Он подчеркнул, что если этот террор останется безнаказанным, то вскоре будет его повторение в других частях света, в других странах. «Сейчас разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика», — подчеркнул Президент.
Он акцентировал, что российская тактика не должна стать глобальной нормой и мировой порядок должен быть восстановлен.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!