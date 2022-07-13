Зеленский: все тирании мира сейчас следят, сработает ли российская тактика террора

17:53, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
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Фото: Офис президента Украины

Украинский президент уверен, что власти рф не остановятся на Украине и пойдут войной на другие страны. И только сопротивление украинского народа и отчаянная борьба украинцев с российскими войсками не дает им реализовать свои планы.

Президент Владимир Зеленский убежден, что россия* планирует захватить не только Украину, но и пойти дальше на страны Европы и Азии, применяя тактику террора. И остановить власти рф нужно именно сейчас и всем миром.

Это он отметил в обращении к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.

Зеленский напомнил, что ранее уже говорит о том, что россия начала эту войну, чтобы лишить украинцев свободы и независимости. Украина стала первой мишенью, но дальше россия планирует пойти в другие страны Европы и Азии, отметил он.

В то же время за время полномасштабной войны против Украины россия продемонстрировала, что ее тактика – террор, подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что если этот террор останется безнаказанным, то вскоре будет его повторение в других частях света, в других странах. «Сейчас разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика», — подчеркнул Президент.

Он акцентировал, что российская тактика не должна стать глобальной нормой и мировой порядок должен быть восстановлен.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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