Зеленский: все тирании мира сейчас следят, сработает ли российская тактика террора

Президент Владимир Зеленский убежден, что россия* планирует захватить не только Украину, но и пойти дальше на страны Европы и Азии, применяя тактику террора. И остановить власти рф нужно именно сейчас и всем миром.

Это он отметил в обращении к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.

Зеленский напомнил, что ранее уже говорит о том, что россия начала эту войну, чтобы лишить украинцев свободы и независимости. Украина стала первой мишенью, но дальше россия планирует пойти в другие страны Европы и Азии, отметил он.

В то же время за время полномасштабной войны против Украины россия продемонстрировала, что ее тактика – террор, подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что если этот террор останется безнаказанным, то вскоре будет его повторение в других частях света, в других странах. «Сейчас разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика», — подчеркнул Президент.

Он акцентировал, что российская тактика не должна стать глобальной нормой и мировой порядок должен быть восстановлен.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.