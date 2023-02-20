Зеленский заявил, что Украина готовится к короткой войне: Победа уже близко

Если Украина проиграет, то потеряет все, но этого не будет, пообещал президент.

Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ.

По его словам, россияне еще не поняли, что мы теперь сильнее, чем год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они рассчитывали.

Зеленский напомнил, что 2014 году конфликт заморозился, и это в итоге стоило Украине многих жертв. Минские соглашения дали путину время подготовиться к нападению.

«Мы не попадем снова в ту же ловушку. Украинские военные более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, дома», — высказался президент.

Относительно поддержки западных партнеров Зеленский отметил, что «никто не любит воевать в одиночку».По его словам, украинцы чувствуют, что за ними стоит Евпропа и весь цивилизованный мир и веря, что поддержка стран-партнеров не ослабнет.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.